Halle Bailey em cena como Ariel no live-action ’A Pequena Sereia’Reprodução

Publicado 13/09/2022 11:35 | Atualizado 13/09/2022 12:29

Rio - O trailer do live-action "A Pequena Sereia", da Disney, lançado essa semana, deu o que falar nas redes sociais. A atriz Halle Bailey, de 22 anos, dá vida à personagem principal, Ariel. Logo após a divulgação, o vídeo recebeu uma chuva de dislikes no YouTube. Internautas fizeram comentários racistas, afirmando que a Ariel da animação lançada em 1989 não é negra. Mas muitas pessoas também elogiaram a escalação da artista e falaram sobre a importância da representatividade que ela traz para as telas.

Um live-action é um filme com personagens interpretados por pessoas reais. Originalmente, "A Pequena Sereia" é uma animação, um desenho animado. A adaptação da obra protagonizada por Halle Bailey tem previsão de estreia para o dia 26 de maio de 2023. Apesar do YouTube ter removido a contagem pública de dislikes, através de uma extensão para o computador é possível contabilizar esses dados.

Na segunda-feira, o vídeo em inglês do live-action contava com mais de 9 milhões de visualizações, 332 mil likes e 1,2 milhão de dislikes. Já na versão dublada, a aprovação foi maior que os dislikes: 517 mil visualizações, 76 mil likes e 65 mil dislikes.

A rejeição a Halle Bailey causou um debate sobre racismo nas redes sociais. Desde 2019, quando Halle foi anunciada como intérprete de Ariel, surgiram comentários sobre a personagem ser branca na animação original da Disney.

"Sinto como se estivesse sonhando e estou apenas grata, não presto atenção à negatividade. Vai ser lindo e estou muito empolgada por fazer parte disso", disse a atriz em entrevista à revista "Variety", na ocasião, sobre os comentários negativos.

Debate na internet

Apesar de comentários negativos, o trailer também recebeu milhares de comentários positivos na internet. "Odeio todos que deram dislike no teaser de a pequena sereia e odeio todos que são contra a Halle interpretar a Ariel. Não importa o que digam, é tudo racismo e não tem outra explicação", disse um internauta.

A atriz Camila Pitanga também se pronunciou. "O racismo se revela em diversas situações, até mesmo numa manifestação de beleza, pureza e magia. Foi o que aconteceu esses dias com o lançamento do teaser do filme d'A Pequena Sereia", escreveu a artista no Twitter.

"A Pequena Sereia é negra, a Ariel é negra. Vocês estão entendendo o tamanho da representatividade? Tantas crianças vão assistir e se identificar, coisa que eu não tive na minha infância pois todas as princesas que eu amava eram brancas. Obrigada, Disney. Halle Bailey, você é perfeita!", disse outra usuária da rede.