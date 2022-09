Nathalia Dill, Suely Franco e Deborah Evelyn protagonizam 'Três Mulheres Altas' no Teatro Copacabana Palace - Divulgação

Nathalia Dill, Suely Franco e Deborah Evelyn protagonizam 'Três Mulheres Altas' no Teatro Copacabana PalaceDivulgação

Publicado 19/09/2022 07:00

Rio - Nove meses após a reinauguração do Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill são as estrelas que brilham em cima do palco histórico. No Dia Nacional do Teatro, comemorado hoje, as atrizes celebram a parceria vista em 'Três Mulheres Altas', peça baseada no texto clássico de Edward Albee que mostra as diferentes fases que atravessam o universo feminino.

"Foi uma coisa maravilhosa trabalhar e encontrar Deborah e Nathalia no palco. Ainda mais nesta peça, neste texto tão especial. Já tinha muita admiração por elas, já tinha visto muito elas na televisão. Elas me ajudaram muito, me deram muita força. Está sendo maravilhoso, são duas colegas que me dão muita energia", declara Suely.

A mais velha do trio interpreta A, uma mulher com mais de 90 anos que tem B (Deborah Evelyn) como sua cuidadora e C ( Nathalia Dill) como a advogada que administra seus bens. Em pouco mais de uma hora e meia de espetáculo, o público assiste ao encontro das três personagens que representam, respectivamente, a velhice, maturidade e juventude. Descrita como "perversamente engraçada", a peça marca o retorno das três protagonistas ao teatro após a pandemia do coronavírus.

"Eu acho que a nossa montagem é muito impactante, é um texto muito atual, apesar de ter sido escrito nos anos 90, principalmente pela direção. É uma peça muito atual, feminina, que fala de etarismo, preconceitos, fala do lugar da mulher na sociedade, e sobre envelhecer", afirma Deborah. "É uma peça muito importante. Acho maravilhoso voltar aos palcos depois desse período tão difícil de pandemia e conseguir voltar aos palcos no momento cultural do nosso país. A gente tem que resistir, estamos resistindo, tenho visto peças maravilhosas e estou muito feliz em voltar aos palcos também neste momento", comemora a atriz.

Enquanto isso, Nathalia destaca o reencontro com as colegas depois de trabalharem juntas em uma novela da Globo, em 2019. "Pra mim, foi uma honra. Coincidentemente, a gente tinha feito 'A Dona do Pedaço', mas gravamos super pouco. Eu tenho aprendido muito, a gente tem trocado muito. Está sendo um grande aprendizado e a gente se diverte muito mesmo. É uma honra dividir esse palco com Suely e a Deborah", diz ela, que se tornou mãe da pequena Eva em dezembro de 2020.

Responsável pelo lado mais jovem da peça, a "caçula" do trio deixa bem claro que o espetáculo é para todos os públicos, não se restringindo a um gênero ou idade. "A peça fala de algo estritamente humano: a passagem do tempo e o embate entre essas gerações. O embate entre presente, passado e futuro", comenta Nathalia Dill. "Talvez, o que a peça faz as pessoas refletirem é: 'será que vou fazer as pazes comigo mesmo em todos os momentos da minha vida?'", reflete a atriz.

"É muito interessante ver, através das idades, o que acontece com a gente. A gente nunca pensa na velhice, não pensamos nunca nisso. Só quando a gente chega", acrescenta Suely Franco. "Mas tem uma coisa que queria falar: eu não estou velha, estou muito nova, então tem muita coisa ali que eu não sinto", brinca a veterana, aos risos.

Já Deborah defende o tom feminista e moderno que o diretor Fernando Philbert trouxe para a adaptação do texto escrito em 1991. "Essa montagem, 30 anos depois, é impressionantemente atual. Fernando escolheu uma direção que privilegiasse as questões atuais da mulher, do feminino, sobre lugar da mulher com a sociedade, com os homens, com ela mesma, de uma maneira profunda. O diretor sublinhou esses aspectos do texto e se tornou um texto muito forte, atual e combativo", pontua a artista, que interpreta uma personagem de 52 anos.

E Suely ressalta que não foi apenas o texto que mudou desde sua estreia e a primeira adaptação brasileira, em 1995. Eternizada por seus mais de 60 anos de carreira no teatro e TV, a atriz descreve a nova realidade que as mulheres vivem atualmente. "Antigamente era tudo em cima da mulher, só o homem trabalhava fora. A mulher fazia tudo e não aparecia nada do que ela fazia. Mudou muito a respeito de idade também. A minha mãe, com 40 anos, se considerava uma idosa. Hoje em dia, as senhoras de 80 e 90 anos estão namorando, indo aos bailes, fazendo o que querem na vida", avalia a veterana.

SERVIÇO - 'Três Mulheres Altas' no Teatro Copacabana Palace

Em cartaz até 23 de outubro. Quintas, sextas e sábados, às 19h30. Domingos, às 18h.

Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 261 – Copacabana.

Ingressos a partir de R$ 25, disponíveis no site Sympla . Vendas na bilheteria do teatro duas horas antes de cada sessão.

Classificação: 12 anos.