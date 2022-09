Personagem brasileiro da Disney, Zé Carioca completou 80 anos em 2022 - Divulgação

Publicado 20/09/2022

Rio - Representando o Brasil entre os personagens clássicos da Disney, Zé Carioca completou 80 anos em agosto deste ano. Para celebrar o marco, a companhia fundada por Walt Disney preparou um ano inteiro de novidades que serão lançadas em diversas mídias diferentes. No último dia 9, Xande de Pilares foi o responsável por abrir a festa com o single 'Os Zés do Brasil', disponível em todas as plataformas digitais e com videoclipe especial divulgado no YouTube.

O sambista abre o jogo sobre a emoção de ser convidado para o projeto: "Eu fiquei muito feliz pela identificação que eu tenho, porque todas as crianças da minha geração conheceram o Zé Carioca. Teve aquela felicidade e ansiedade toda de chegar o dia de gravar. Eu nunca fui à Disney, mas eu estou chegando lá através da música", declara.

A estreia oficial do papagaio brasileiro aconteceu no dia 24 de agosto de 1942, no filme “Alô Amigos!”, que contou com exibição especial no Rio de Janeiro. No longa, Zé Carioca conhece o Pato Donald e apresenta o Brasil e outros países da América Latina para o novo amigo. Amante de feijoada e de uma boa partida de futebol, o personagem já esteve nas telas de cinema e em quadrinhos, chegando a ter suas tirinhas publicadas em jornais norte-americanos.

Carioca de nascença e cria de uma comunidade na Zona Norte do Rio, Xande é sincero ao avaliar a importância de participar da comemoração pelos 80 anos do personagem. "Eu, lá do morro do Turano (Zona Norte do Rio), estou aqui, representando a galera da minha geração do samba. É uma responsabilidade muito grande", confessa. "De certa forma, eu me sinto valorizado. Acho que o estou fazendo meu trabalho com competência, então esse é mais um ponto positivo na minha carreira. Eu fico feliz pra caramba de poder estar aqui fazendo um 'feat' com o Zé Carioca."

O artista de 52 anos concorda que o papagaio representa bem a alma brasileira, com seu jeito alegre, hospitaleiro e batalhador. "O Zé Carioca passou por vários processos: já foi preguiçoso, já foi malandrão... Só que chega um momento que a gente amadurece e fala 'agora, está na hora de mudar a postura'. Porque, quando você é referência, todo mundo está prestando atenção, e o Zé Carioca é um cara que é nosso guia, praticamente, um exemplo. Pra mim, ele é uma grande referência para o brasileiro por tudo que a gente passa", comenta ele.

Sem titubear, Xande define seu trecho favorito da canção escrita com o objetivo de reunir todas as características do personagem: “Todas as cores numa nota só”. Ele ainda diz que se vê na letra da faixa por seu gosto musical eclético. "O meu avô me criou escutando de tudo, jazz, partido-alto, samba-canção, rock, pop... Eu cresci escutando de tudo e sou assim até hoje. Quando eu tenho um som novo, eu quero saber o que está rolando, quem está cantando, até pra eu me atualizar", explica.

"Graças a Deus, a gente vive uma música brasileira mais unida. Não tem mais aquela coisa de 'aquele cara não pode entrar aqui porque eu sou do rock e ele é do samba', isso diminuiu. Hoje você vê um roqueiro curtindo samba, sambista curtindo rock. 'Todas as cores numa nota só'. O importante é a musicalidade brasileira, que é muita rica. Vamos juntos, porque o Zé Carioca está completando 80 anos. Cada um faz seu som, o importante é mostrar para o povo toda a importância que ele tem e o que ele conquistou pra gente é motivo de orgulho."