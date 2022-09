Rafael Portugal está em cartaz no Teatro Multiplan - Reprodução

Rafael Portugal está em cartaz no Teatro MultiplanReprodução

Publicado 23/09/2022 05:00 | Atualizado 23/09/2022 11:18

Rio - Enfim, sextou! Há vários eventos espalhados pela cidade durante todo o fim de semana. Tem programação gratuita, paga, espetáculos, peças e, claro, muitos shows. O grande destaque é o evento Gastro Beer Rio que está de volta à Quinta da Boa Vista. Com entrada gratuita, ele acontece neste sábado e domingo, após o local ser revitalizado pela prefeitura do Rio de Janeiro para as comemorações do Bicentenário da Independência. Lá, o público encontrará 31 cervejarias com mais de 100 rótulos e 41 opções gastronômicas. Além disso, ainda terá mais de 14 horas de shows dos mais variados estilos e atividades para crianças.

fotogaleria

Ana Paula Gomes, diretora da AAposta, empresa organizadora do Gastro Beer Rio, vibra com a retorno do evento. "O Gastro Beer Rio sempre incentivou a visitação e a preservação da Quinta, uma das áreas de lazer mais importantes do Rio. Com a reforma, o público tem ainda mais um motivo para passar um dia no parque entre amigos com muita comida e cerveja de boa qualidade", afirma.

Outra dica é conferir o show de Marcelo Falcão, ex-vocalista do grupo O Rappa, e Mc Cabelinho na quadra da Estação Primeira de Mangueira, em mais uma edição do 'Caldeirão Verde e Rosa', nesta sexta-feira. "Tenho uma relação de mais de 25 anos com a bateria da Mangueira. É um lugar onde fui acolhido. A palavra pra esse show é gratidão", comenta Falcão, que adianta um pouco sobre sua apresentação. "Vou mostrar minha conexão com a comunidade, onde tudo começou. Preparei um setlist bem especial e uma surpresa. Vai ser uma verdadeira festa". No mesmo dia também acontecem as apresentações de Mauricio Manieri, no Espaço Ribalta, e Discotheque Celebrare, no Qualistage, ambos na Barra da Tijuca.

No sábado, Rafael Portugal arranca boas risadas do público do Teatro Multiplan, no Village Mall, na Zona Oeste. Se a grana estiver curta, a boa é conferir o espetáculo "Uma Aventura chamada Brasil - O Musical", na Cidade das Artes, com ingressos gratuitos. O show “Rastapézinho na Roça”, do Grupo Cirandinhas Bebê e Cia, no Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, na Gávea, também é uma das opções com entrada franca. Para quem puder colocar a mão no bolso, o cantor Thiago Martins leva seus maiores sucessos para a Nox Lounge, em Jacarepaguá. Os ingressos custam a partir de R$30.

No domingo, o espetáculo “E vocês, quem são?”, do carioca Jonathan Raymundo, vai colocar a plateia do Espaço Cultural Sergio Porto, no Humaitá, para refletir. Com direção e atuação do sergipano Samuel de Assis, a peça aborda temas como raça, gênero e classe para tratar de lugar de fala. "É um relato do que precisamos, infelizmente, mais do que nunca, falar. É um desabafo de dor, desespero, de basta e de liberdade. É um questionamento para aqueles que nunca foram questionados: os brancos! Nós, negros, ainda precisamos gritar pra eles: E vocês, quem são? O que merecem? Espero que a peça faça com que eles comecem a se perguntar!", deseja o ator. O evento 'União de Motos', que reúne shows, diversão e gastronomia, no Bangu Shopping, é ideal para curtir com a família e o ingresso ainda é grátis!

Confira os destaques deste fim de semana:

Sexta-feira

Peça “Hamlet”

Sexta-feira, às 19h

Local: Arena Carioca Fernando Torres

Endereço: R. Bernardino de Andrade, 200 - Parque Madureira (portão 4), Madureira

Ingresso: Grátis



Maurício Manieri

Sexta-feira, às 20h30

Local: Espaço Ribalta

Endereço: Avenida das Américas, 9.650 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$100



Discotheque Celebrare

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$90



Marcelo Falcão e Mc Cabelinho

Sexta-feira, às 22h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 – Mangueira

Ingressos: a partir de R$ 30



Festival gastronômico sabores do Brasil

Sexta-feira, a partir das 11h

Local: Uptown

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5.500 - bloco 12

Ingresso: Grátis



Julian Marley and The Uprising, Maneva e Mike Love

Sexta-feira, às 21h30

Local: Fundição Progresso

Endereço: Rua dos Arcos, 24, Lapa

Ingresso: a partir de R$80



Sábado

Show “Rastapézinho na Roça”, do Grupo Cirandinhas Bebê e Cia.

Sábado, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Est. Santa Marinha s/nª, Gávea

Ingresso: Grátis

Gastro Beer Rio

Sábado, a partir das 12h

Local: Quinta da Boa Vista

Endereço: Av. Pedro II, s/n - São Cristóvão

Ingresso: Grátis

Uma Aventura chamada Brasil - O Musical com Zélia Duncan

Sábado, às 14h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas , 5300 – Barra da Tijuca

Ingressos: Grátis

Banda Black Bird

Sábado, às 19h

Local: West Shopping - Praça de Alimentação

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Peça “Auto da Compadecida”

Sábado, às 19h

Local: Arena Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Ingresso: R$20

Peça “Encruza”

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125 - Centro

Ingresso: R$10

Rafael Portugal

Sábado, às 20h

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Av. das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$40

Thiago Martins

Sábado, às 22h

Local: Nox Lounge

Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 7205 - Jacarepaguá

Ingressos: a partir de R$30



Domingo

Ensaio aberto de Pedro Miranda: voz e violão

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Est. Santa Marinha s/nª, Gávea

Ingresso: Grátis



Gastro Beer Rio

Domingo, a partir das 12h

Local: Quinta da Boa Vista

Endereço: Av. Pedro II, s/n - São Cristóvão

Ingresso: Grátis



'União de Motos': shows, diversão e gastronomia

Domingo, a partir das 13h

Local: Bangu Shopping - Estacionamento

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu

Ingresso: Grátis



Peça “Borboleta”

Domingo, às 15h

Local: Teatro Municipal Ruth de Souza

Endereço: R. Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa (Parque das Ruínas)

Ingresso: R$15



Espetáculo “E vocês, quem são?”

Domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Sergio Porto

Endereço: Rua Visconde Silva, 321 – Humaitá – RJ

Ingresso: R$ 40 (inteira)



Musical Death Note

Domingo, às 20h

Local: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi

Ingressos: R$ 80 (inteira)