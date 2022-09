Marieta Severo - Globo/Fabio Rocha

Publicado 23/09/2022 21:51

Rio - Marieta Severou se afastará dos palcos temporariamente após ser diagnosticada com uma virose gripal. Na tarde desta sexta-feira, foi anunciado que as sessões da peça "O Espectador" que aconteceriam no fim de semana estão canceladas. Apresentado no clássico Teatro Poeira, o espetáculo é protagonizado pela atriz de 75 anos, ao lado de Andrea Beltrão, com quem fundou o espaço, Renata Sorrah e Ana Baird.

"Prezados espectadores, em razão de uma virose gripal que acometeu a atriz Marieta Severo, as apresentações do espetáculo 'O Espectador', dos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, estão canceladas. Pedimos a todos desculpa pelo transtorno", diz a nota publicada no perfil oficial do teatro no Instagram.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram recados carinhosos para a artista: "Melhoras, querida Marieta", escreveu Julia Lemmertz. "Que se recupere bem e logo!", desejou um seguidor. "Muitas melhoras para nossa querida Marieta e obrigada pelo cuidado que vocês seguem tendo com o público", disse outra internauta.

Marieta Severo esteve no ar recentemente como a Noca de "Um Lugar ao Sol", novela das 21h da TV Globo. Em breve, a atriz poderá ser vista nas telonas com a estreia de "Duetto", na próxima quinta-feira, dia 29. No longa, a veterana contracena com Luisa Arraes e elenco multicultural, incluindo o ator italiano Michele Morrone, de "365 Dias".

