Projeto Caravana da Leitura terá sua abertura oficial nesta terça-feira, a partir das 10h30. Projeto visa democratizar o acesso ao livro e leitura, além de estimular e incentivar crianças de 7 a 12 anos para o contato com autores fluminensesDivulgação

Publicado 03/10/2022 11:44

Rio - A Caravana da Leitura e do autor Fluminense terá sua abertura oficial nesta terça-feira, às 10h30, na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. O projeto tem como principal estratégia democratizar o acesso ao livro e a leitura, além de estimular e incentivar crianças de 7 a 12 anos para o contato com autores fluminenses. O evento percorrerá 10 cidades do estado: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Maricá, Miracema, Nova Friburgo, Três Rios, Rio das Ostras, Rio das Flores, Macaé, Angra dos Reis.

A Caravana da Leitura tem três pilares: formação, fruição e acessibilidade da literatura fluminense infantil, estimulando os autores e autoras a ter uma relação de proximidade com os alunos de rede pública e suas obras. Ao todo serão 1 mil professores e 800 crianças envolvidas em 20 atividades literárias e 10 ações de capacitação para educadores.



Para essa edição os autores participantes são Roseana Murray, Rosa Amanda Strausz, Andrea Viviana Taubman, Rogério Andrade Barbosa e Celso Sisto, que terão suas obras literárias trabalhadas junto aos estudantes e professores. O projeto prevê também a entrega de kits com 100 livros para 10 bibliotecas - uma de cada município contemplado pelo projeto.



“A Caravana da Leitura e do Autor Fluminense é um projeto pioneiro e inovador, que aposta no livro e na leitura como ferramenta de mudança. Esse ano ampliamos o projeto para 10 municípios, atuando através da formação de professores, narrativas de histórias e oficinas literárias, além da divulgação dos autores fluminenses e de suas obras junto ao público infantil. Com a 'Caravana', queremos contribuir para a importante tarefa que vem sendo executada, ao longo de tantos anos pelos mediadores de leituras, que é fazer com que o livro saia da estante, física ou virtual, e seja lido”, afirma Raimundo Moreira, consultor do projeto.