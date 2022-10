'A Fazenda 14' - Reprodução de vídeo

Publicado 09/10/2022 18:43 | Atualizado 09/10/2022 18:51

Após uma disputa de resistência, Pelé Milflows foi o campeão da Prova do Fogo, que rolou neste domingo (9), em "A Fazenda 14", da Record. O rapper faturou os poderes do lampião, além de uma contia de R$ 15 mil. De acordo com as regras estipulas antes do começo do game, os quatro primeiros a serem eliminados da atividade foram direto para a Baia. Na lista, aparecem algumas peoas da nova edição.

Nesta semana, a Baia é composta por Ellen Cardoso, a Moranguinho, Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte. Também participaram da disputa Shayan Haghbin, Vinicius Büttel e Tati Zaqui. Mas foi Pelé quem levou a melhor. Ele ganha o poder de escolher "uma pessoa da baia que poderá ser votada para a segunda vaga da Roça". A informação será revelada apenas no dia da votação, na terça-feira (11).

Antes de a dinâmica começar, a apresentadora Adriane Galisteu fez um sorteio com os participantes na sede. Os oito nomes foram definidos e eles precisaram enfrentar um desafio de resistência para conseguir o lampião. Deitados em uma plataforma, os participantes precisaram se segurar em uma alça enquanto a estrutura se levantava. Eles precisavam encontrar uma posição que conseguissem se segurar por mais tempo para vencer a prova.



Vale ressaltar que o macacão que eles usaram é escorregadio, assim como as meias. Por isso, a dificuldade da prova aumenta. A primeira a ser eliminada foi Moranguinho, seguida por Bárbara Borges e Deolane Bezerra. Em seguida, as câmeras cortaram o resto da prova. Com o retorno, foi divulgado que Pelé MilFlows tocou o sino da vitória na sede e entrou na casa carregando o lampião em mãos.