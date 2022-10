Larissa Manoela - Marina Ziehe/COB

Publicado 09/10/2022 19:41 | Atualizado 09/10/2022 19:50

Olha ela! Uma das maiores personalidades de sua geração, a atriz e cantora Larissa Manoela foi convocada para um desfio muito especial. É que a estrela irá reforçar o time de madrinhas e padrinhos que apoiarão os atletas brasileiros até os Jogos Olímpicos de Paris, marcados para acontecer em 2024, na França.

A novidade foi anunciada pelo próprio Comitê Olímpico do Brasil (COB) neste domingo (9). Aos 21 anos, Larissa se torna a segunda personalidade com a tarefa - o primeiro nome divulgado, há um mês, foi do surfista Pedro Scooby. Em um vídeo compartilhado no Instagram, onde é seguida por mais de 47 milhões de seguidores, a artista comentou sobre a felicidade de integrar o time de madrinhas e padrinhos da comitiva.

O programa de madrinhas e padrinhos do COB reúne personalidades do país, que trabalharão como embaixadores em eventos, competições e nas redes sociais. A ideia da entidade é trazer mais engajamento de torcida e seguidores, promovendo o esporte olímpico e os atletas nacionais. "É uma alegria ter sido convidada pelo Comitê Olímpico do Brasil para ser a nova madrinha dos atletas olímpicos. Eu sou time Brasil, e você? Vamos nessa?", convocou a jovem.

Larissa esteve no Centro de Treinamento do COB no mês passado, onde conheceu toda a estrutura e interagiu com atletas. "Estar tão perto, saber de tudo que vai rolar, ter conhecido o Centro de Treinamento do COB, para mim é uma realização de algo que ainda pequena eu achava tão distante. Fico muito honrada de fazer parte desse time e estarei torcendo muito para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024. Sou 100% Time Brasil”, afirmou ela, ao site do "GE".