Publicado 09/10/2022 20:58 | Atualizado 09/10/2022 20:58

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas estouraram o fofurômetro do Instagram, neste domingo (9), com fotos da comemoração do mêsversário de nove meses dos filhos gêmeos, Roque e Raul. Como de costume, a atriz compartilhou uma mensagem apaixonada pelos pequenos, além de revelar uma série de fotos da família.



"Nove meses do lado dentro e agora nove meses do lado de fora. Vida, amor e doçura. Amo meus meninos", escreveu Fabiula, acrescentando que a celebração foi comemorado no "rancho dos dindos": o casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Nos registros, Tite, Bless e Zyan, também aparecem na festinha dos gêmeos.



O clique recebeu vários comentários carinhosos dos amigos do casal. "Amo vocês", escreveu Gagliasso. "Ai essa foto!", disse Sheron Menezzes. "Os pinguins de luz mais maravilhosos do planeta Terra! Tia Mari ama demais", avisou Mariana Bridi.