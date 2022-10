Lucy Alves - Divulgação / TV Globo

Lucy AlvesDivulgação / TV Globo

Publicado 09/10/2022 22:47

Falta muito pouco para a estreia de "Travessia", próxima novela das 21h da Globo. E na contagem regressiva para o primeiro capítulo, que vai ao ar nesta segunda-feira (10), Lucy Alves, atriz e cantora protagonista da trama de Glória Perez, falou ao "Fantástico", da mesma emissora, neste domingo (9), a expectativa para a se ver na telinha como Brisa, personagem na qual dará vida nos próximos meses.

"Ai meu Deus, é um sonho que estou vivendo acordada”, disse Lucy Alves. Na trama, a artista interpreta uma mulher forte, do interior do Maranhão, que vê sua vida tranquila mudar da noite para o dia. É que uma imagem dela é usada na montagem de uma foto falsa, e ela começa a ser perseguida e ameaçada. A trama vai abordar crimes das chamadas "deepfake". Com isso, Brisa acaba fugindo do nordeste para o Rio. Ao chegar em terras cariocas, a mocinha se instala no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte da cidade.



Noiva de Ari, personagem de Chay Suede, ela se vê obrigada a mudar os rumos de sua vida para se proteger. Essa fuga abala o relacionamento dela com o rapaz, que ela conhece desde criança. E dá espaço para o encontro com o hacker Oto, de Romulo Estrela, deixando Brisa dividida.



Chay Suede também comenta a expectativa parta o início da nova trana, que chega substituindo 'Pantanal": "É como se eu não tivesse feito nunca nada. É tudo novo de novo", disse Chay, ao "Fantástico". No meio da confusão, o Ari conhece a Chiara, personagem de estreia da influenciadora Jade Picon.



"Essa novela é uma novela leve, é uma novela, tem seus dramas, suas tragédias, assim, mas ela é basicamente uma novela divertida e leve”, diz o diretor artístico Mauro Mendonça Filho.

Anteriormente, ao "Gshow", a estrela, de 36 anos, mostrou entusiasmo. "Estou tranquila, mas muito ansiosa para essa estreia. Tranquila por saber que é uma história da Gloria (Perez). É uma novela muito bem escrita, muito pronta. O elenco é muito bom, a historia é muito boa e eu estou muito feliz. Sou muito grata de poder estar vivendo esse momento", disse ao site.



Paraibana, Lucy comenta sobre a emoção de viver uma nordestina. 'Muito legal ver uma protagonista nordestina no horário nobre, falando de suas culturas, dos seus problemas e trazendo curiosidades que a gente não conhece desse Brasil gigante que temos", disse.