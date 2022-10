Xororó - Leo Franco / AgNews

Publicado 18/10/2022 09:17

"Interessante que o Xororó que tem a real família tradicional não foi ao encontro dos sertanejos cristãos conservadores... Mas o irmão, que traiu a mulher com a dançarina, foi", alfinetou uma usuária no Twitter. "O Bolsonaro usurpou as cores da bandeira, o 7 de setembro e mais uma vez tentou roubar o hino nacional. Mas graças a Deus e ao Xororó, evidências está salva! Até porque, como todos sabemos, o Chitãozinho só faz figuração", opinou outra.

Na rede social, internautas ainda resgataram um vídeo antigo do filho do sertanejo, Junior Lima, onde ele aparece criticando a postura do chefe do Executivo, e aproveitaram para enaltecer os dois artistas. "Gratidão Xororó e família. Não precisam declarar seus votos publicamente como Junior fez, mas só de não se juntar com a elite do sertanejo contra o povão já mostra empatia. Porque o povo quer arte, quer comer, que beber, trabalhar e também evoluir. Simples assim!", escreveu uma fã.

No registro, o irmão de Sandy compara o discurso de Bolsonaro à uma forma "diluída" do fascismo e alega que nunca será convencido por ele. "Não é possível o discurso de ódio que esse cara tem. É isso. Discurso de ódio não vai me convencer nunca, porque não é por aí", disse na época.

No vídeo, Junior ainda opinou sobre como o atual presidente trata a homossexualidade. "A 'opção' sexual de outro cara não é igual a minha e por isso eu vou odiar ele. Que coisa mais estúpida! Está te faltando problema de verdade ou então você está precisando olhar para si mesmo, porque você deve querer ser igual a ele e isso está te deixando put*", concluiu.