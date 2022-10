Planet Hemp lança novo álbum depois de 22 anos - Divulgação

Publicado 24/10/2022 07:00

Rio - O Planet Hemp está de volta de forma decisiva ao cenário nacional com um novo álbum, o primeiro após um hiato de 22 anos. “Jardineiros” chegou às plataformas na última sexta-feira e mostra que a banda manteve seu discurso combativo. E apesar de a energia da indignação ser o que move todas as reflexões propostas pelo grupo, o projeto de inéditas tem como missão semear ideias, visões e utopias.

“O Planet Hemp faz parte da necessidade das nossas vidas de se expressar. A gente achou que nunca mais iríamos fazer um disco, porque estávamos satisfeitos com nossas obras, até o Brasil nos obrigar a sair desse lugar de conforto. É necessário para o público e é necessário para gente”, afirma Marcelo D2, vocalista da banda.Com formação atual composta por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru, o Planet Hemp usa como referências a sua própria caminhada e o momento atual do país para debater pautas como a crítica à política sobre drogas e questões sociais, ao mesmo tempo em que expande o leque de sonoridades, se unindo à nomes como Black Alien, MC Carol, Tropkillaz, Criolo e o trapper argentino Trueno."É importante lembrar que não existe apenas um caminho no mundo, nem dois apenas, mas vários. Queremos trazer essa pluralidade de volta, e podemos dizer que ela se expressa de todas as formas, inclusive na quantidade de estilos presentes no álbum", ressalta BNegão.O novo trabalho conta com uma opinião política bem definida, e muitas vezes controversa, que é característica do grupo. Um exemplo disso é o explícito posicionamento a favor da legalização da maconha, que fez o Planet Hemp ser acusado de fazer apologia ao uso de drogas em suas letras. Os membros do grupo chegaram a ser presos em 1997. “Às vezes eu escrevo mais para o público que não é do Planet Hemp do que para os que são, porque é para alfinetar e trazer reflexão”, explica Marcelo D2, afirmando que não costuma lembrar do tempo que passou na prisão, já que considera que existem realidades muito piores no Brasil. “Esse país é duro demais, e a gente acaba normalizando certas coisas que são inaceitáveis”, reflete.A banda acredita que sua função social passa pela necessidade de “colocar o dedo na ferida”, e eles continuam fazendo isso neste novo projeto. “A arte de combate é o lugar onde eu melhor escrevo e mais gosto de escrever”, destaca Marcelo D2. “A gente veio da época do final da Ditadura Militar, onde tudo era falado nas entrelinhas, e a gente teve esse impacto do punk rock brasileiro que falava tudo ‘na lata’ e foi o que trouxe a gente aqui. Essa é uma energia nossa que está presente muito forte no disco”, completa BNegão.O vocalista relata ainda que esse retorno da banda partiu de uma cobrança dos fãs devido às atuais demandas sociais. “A gente foi cobrado, por nós mesmos e pelo público, para expor nossa opinião. É basicamente isso que acontece no disco. E a gente fez questão de lançar agora justamente por estarmos em um momento político chave”, salienta BNegão. “Para muita gente, o Planet foi o fio que as pessoas puxaram para falar sobre política e questões sociais, e isso se dá porque o Planet furou uma bolha. Nós éramos uma banda feita para tocar no ‘submundo’, e acabou que estourou e o que a gente estava falando chegou pra muita gente, e fez diferença na vida de muita gente. Muitas pessoas que fazem ativismo falam que começaram por uma letra do Planet. Então, é importante demais a gente estar nesse momento, historicamente e politicamente. Como o Planet é uma banda de opinião forte, acho que se não estivéssemos seria uma omissão”, reitera.Entretanto, para além de incomodar, o grupo acredita que a música também precisa traçar novos caminhos para dias melhores. “Esse é um disco muito mais maduro. A ideia é de a gente semear para colher lá na frente algo melhor para todos. Pode ser uma utopia, mas o Planet é essa utopia”, finaliza, Marcelo D2.