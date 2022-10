Série ’O Rei da TV’ conta a história de Silvio Santos - Reprodução Internet

Publicado 24/10/2022 08:52

Rio - Daniela Beyruti, filha do apresentador Silvio Santos, não gostou nadinha da série "O Rei da TV", do canal Star+, que conta a história do comunicador. Ela compartilhou no Instagram, neste domingo, uma reportagem sobre a obra e deu sua opinião. "Assisti a um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito?", questionou Daniela.

"História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável", continuou. A filha de Silvio ainda comentou uma publicação que dizia que a série é caricata. "Concordo com essa matéria. Perda de tempo. Aguardem uma produzida por nós… Aguardem", disse, dando a entender que o SBT vai fazer sua versão da história do dono do baú.

Silvia Abravanel, irmã de Daniela e filha de Silvio, também detonou a série. "Dani do céu... Tentei assistir também e me deu até medo, dos personagens ao enredo. Uma lástima!! Realmente, a impressão que dá é que foi de maldade, principalmente com a história do nosso pai, da nossa família. Nota - 100!! LAMENTÁVEL", escreveu.

Robson Jassa, cabeleireiro de Silvio, também parece não ter gostado da série. "Quem fez nunca encontrou o Silvio e muito menos o assistiu na TV. É triste deixar para novas gerações um versão de um Silvio que não existiu".