Paulo Gustavo interpretou mulher em prisão domiciliar que resistiu a abordagem policial em esquete de humorReprodução

Publicado 24/10/2022 11:53

Rio - Internautas resgataram um vídeo antigo do humorista Paulo Gustavo - que morreu em maio de 2021, vítima da covid-19 - após o ex-deputado Roberto Jefferson, que estava em prisão domiciliar, resistir à abordagem policial neste domingo . No esquete de humor, Paulo Gustavo interpreta uma mulher em prisão domiciliar que se recusa a se entregar e começa a atirar pela janela.

"Como que pode o Paulo Gustavo ter previsto perfeitamente o que houve no Brasil hoje?", perguntou um internauta ao compartilhar o vídeo. "Muito fácil prever esse tipo de coisa, é só conhecer um pouco a nossa elite", comentou outra pessoa.

Neste domingo, o ex-deputado Roberto Jefferson, que cumpria prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica, resistiu a uma abordagem policial e atirou. De acordo com a Polícia Federal, ele também lançou granadas em direção aos agentes. Dois policiais foram atingidos por estilhaços e ficaram feridos.

"Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los", disse o ex-deputado em vídeo gravado em sua casa, em Comendador Levy Gasparian.

Após resistir por mais de oito horas a uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e ferir dois policiais federais, Jefferson decidiu se entregar . Em um vídeo que circula entre delegados da PF mostra o momento em que um agente de segurança entra na casa dele e afirma: "O que o senhor precisar a gente vai fazer".