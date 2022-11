Peça 'Brinquedos Consertados' estreia no próximo sábado - Edu Rodrigues / Divulgação

Publicado 01/11/2022 09:28

Rio - A peça infantil "Brinquedos Consertados" estreia neste sábado no Teatro XP, no Leblon, Zona Sul do Rio, e fica em cartaz até o dia 27 de novembro. A história traz o universo lúdico dos contos de Hans Christian Andersen e busca a comunicação direta com o público infantil e o desafio de conquistar a atenção das crianças.

No espetáculo, Gepetto conserta três brinquedos quebrados que fugiram de seu antigo dono e decidem, agora restaurados, seguir para uma nova casa. No entanto, o primeiro dono, um menino pobre, era extremamente afetuoso, o oposto do segundo, uma criança rica e agressiva. Por esta razão, os brinquedos repensam seus valores e partem novamente buscando o amor.



SERVIÇO

Peça: Brinquedos Consertados

Temporada: De 5 a 27 de novembro – sábados e domingos, 16 horas.

Teatro: XP - Jockey Club Brasileiro - Av. Bartolomeu Mitre, 1110 - Leblon

Telefone: (21) 3807-1110

Ingressos: R$ 70