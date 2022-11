Rio Parada Funk acontece neste domingo (6) na Praça da Apoteose - Divulgação/ Rio Parada Funk

Rio Parada Funk acontece neste domingo (6) na Praça da ApoteoseDivulgação/ Rio Parada Funk

Publicado 06/11/2022 10:06 | Atualizado 06/11/2022 10:10

Rio - O Rio Parada Funk está de volta para sua décima edição, reunindo todas as gerações e tendências da massa funkeira. O evento acontece neste domingo (6), de 11h às 19h, na Praça da Apoteose, no Centro do Rio. A entrada é gratuita, sendo necessário levar 1kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser retirados no site do Sympla até o início do baile.

fotogaleria

O projeto completou 10 anos em 2021, mas precisou ser feito em formato de live e sem público por conta da pandemia de covid-19, tendo sido transmitido diretamente da Rocinha. Este ano, o evento faz seu grande retorno com 11 equipes de som e várias atrações, como DJ Rennan da Penha e MC Smith.

A Rio Parada Funk surgiu em 2011, como forma de resistência, porque, em 2007, foi criada a "Resolução 013", uma medida que proibia os bailes funk nas comunidades do Rio, aumentando a repressão à cultura de favela. Por conta disso, surgiu a ideia de realizar "o maior baile funk do mundo" no Centro da cidade, com vários paredões de som.



Segundo o Centro de Operações do Rio, a CET-Rio montou esquema especial de trânsito no Centro da Cidade e em alguns dos seus acessos, para a realização da 10ª Parada Funk. Dentre as mudanças, haverá interdições em algumas vias no período das 9h30 ás 21h e reforço da Guarda Municipal e agentes de trânsito.

Vias iterditadas das 9h30 às 21h deste domingo (6):

- Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Travessa Pedregais;

- Entroncamento de acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;

- Rua Afonso Cavalcante, no trecho compreendido entre a Rua Amoroso Lima e a Rua Carmo Neto;

- Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

- Avenida Marquês de Sapucaí, trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Frei Caneca;

- Rua Frei Caneca, trecho compreendido entre a Praça Jornalista José Eduardo de Macedo Soares e a Rua Paula Matos;

- Rua Haroldo de Andrade, em toda sua extensão;

- Rua Júlio do Carmo, trecho compreendido entre a Avenida Marquês de Sapucaí e a Rua Carmo Neto;

- Rua Presidente Barroso, trecho compreendido entre a Rua Júlio do Carmo e a Rua São Martinho.



Proibição de estacionamento neste domingo (6), das 09h às 23h:

- Rua Amoroso Lima, trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;

- Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;

- Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;

- Avenida Marquês de Sapucaí, trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Frei Caneca;

- Rua Frei Caneca, trecho compreendido entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;

- Rua Benedito Hipólito, trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a alça de descida do Viaduto Trinta e Um de Março;

- Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

- Rua Júlio do Carmo, trecho compreendido entre a Avenida Marquês de Sapucaí e a Rua Carmo Neto.



Será implantada a inversão de sentido viário na Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da primeira para a segunda.