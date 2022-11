Conceição Evaristo estará na Biblioteca Parque Centro nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 16/11/2022 10:26 | Atualizado 16/11/2022 10:27

Rio - O projeto "Parque de Ideias" está com uma programação extensa para o mês de novembro, com presenças fortes e importantes para a cultura, como a escritora Conceição Evaristo, no Ilustre Leitor; show de Marina Íris convidando Áurea Martins, Rita Benneditto e Marcelle Motta; show do Mc Marechal, oficina de desenho com o artista André Dahmer e muito mais.

Na programação literária, o Parque de Ideias receberá a escritora, ficcionista e ensaísta Conceição Evaristo no Ilustre Leitor, na Biblioteca Parque Centro, nesta quarta-feira, às 18h. O Ilustre Leitor é uma série de encontros com grandes nomes da literatura e música brasileira para conversas especiais em torno de seus livros de cabeceira, selecionando 10 livros fundamentais na sua formação artística, que não poderia faltar no acervo das bibliotecas. Gilberto Gil, Elisa Lucinda e Gregório Duvivier são alguns dos nomes que já passaram pelo Ilustre Leitor.

Na quinta, às 18h, o Parque de Ideias recebe a cantora Marina Iris na Biblioteca Parque do Centro. Revelação da nova geração da MPB e do samba, ela levará um show baseado no repertório do disco "VOZ BANDEIRA", um disco que conta com participações de mulheres negras e que terá neste dia Áurea Martins, Rita Benneditto e Marcelle Motta como convidadas.

O projeto vem acontecendo desde maio de 2022 com inúmeras atividades gratuitas, como shows, palestras, oficinas literárias e cursos selecionados a partir de um convênio com a PUC-Rio. No último mês, o Parque ofereceu uma programação dedicada ao cinema, realizada em parceria com o Festival do Rio.