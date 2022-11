Juliette curte show do Sorriso Maroto no Maracanã

Rio - Juliette Freire aproveitou a noite desta terça-feira para curtir o show da banda Sorriso Maroto, que se apresentou no Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio. A cantora mostrou toda sua beleza no local com um cropped cheio de brilho e uma calça de alfaiataria preta.

Na última sexta-feira, Juliette virou alvo de rumores sobre um possível romance com João Vicente de Castro. O apresentador postou uma foto com a campeã do "BBB 21" e deixou os fãs alvoroçados. Recentemente, a cantora foi anunciada como integrante da banda do programa "Saia Justa", do GNT. Ela vai comandar o quadro musical da atração durante o verão 2023.

