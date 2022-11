Ana Castela é dona do hit Pipoco - Maurício Antônio / Divulgação

Publicado 16/11/2022 05:00

Rio - Dona do hit "Pipoco", Ana Castela viu sua vida se transformar da noite para o dia. Nascida no Mato Grosso do Sul, mas com raiz em terras paranaenses, a cantora de 18 anos é o novo fenômeno da música. Atualmente, a Boiadeira - como é conhecida - é a terceira sertaneja com o maior número de ouvintes mensais nas plataformas digitais, ficando atrás apenas de Marília Mendonça e Maiara e Maraisa.

Ana Castela tem mais de 330 milhões de visualizações em seu canal do YouTube e 6 milhões de seguidores, somando Instagram e TikTok. Ela também venceu a categoria "Revelação do Ano" do Prêmio Multishow 2022. Em entrevista exclusiva ao DIA, a artista fala sobre a fama repentina, adianta detalhes de seu novo EP e revela como está investindo seu dinheiro.

Com uma letra fácil e um ritmo dançante, a música "Pipoco", com participação de DJ Chris no Beat e Melody, conquistou o público e viralizou nas redes sociais. "A gente vem trabalhando pesado na música. Com certeza o TikTok ajudou também, mas o sucesso da música é uma junção de coisas. Além dela ter uma letra chiclete e uma mistura de ritmos atual, tem todo um trabalho e dedicação em volta. Não imaginava esse sucesso todo, viu. Ainda estou me acostumando com a ideia de não poder sair de casa sozinha, (não poder) ir ao shopping ou à balada, que tanto gosto, mas estou feliz, tudo tem prós e contras", afirma Ana, que lista o lado bom e ruim da fama.



"O ruim é que eu não estou tendo tempo para ser adolescente, curtir balada com meus amigos, ficar de boa em casa sem fazer nada, ir pra fazenda e visitar minha família. Mas tem a parte boa também que eu busquei. Hoje eu consigo levar pra dentro de muitas casas um pouco de amor, alegria e diversão através das minhas músicas", destaca.

Ao ser questionada se seu "beijo vicia", como diz o refrão da música, Ana se diverte: "Há quem diga que sim, mas só quem provou vai poder falar", pondera. No momento de descontração, a artista também adianta que prepara seu primeiro EP. "Vai ser meu primeiro álbum, porque até agora só lancei single. E aí vai ter um pouco de tudo da Ana Castela. Gosto de cantar o que eu gosto de ouvir, então, se preparem que vem muita música boa aí".

Apesar de ser a cantora do momento, a sertaneja admite que não conseguiu fingir costume ao cruzar com alguns famosos e ser reconhecida por eles. "Conheci o Péricles no 'Criança Esperança' e ele me elogiou, fiquei toda boba. E Gloria Groove então, meu Deus. Tive a oportunidade de conhecer o Daniel e a Gloria, e nos dois momentos foi incrível, tremi na base. Pensa: ela me anunciou como ganhadora no 'Prêmio Multishow'. Conheci o Jão, que foi um fofo, sem contar o Luciano Huck, Faustão, Fátima Bernardes... Tudo é muito novo pra mim e é engraçado, porque sou fã deles e eles me conhecem".

Sob os holofotes, Ana ainda comenta a sensação e a responsabilidade de ser considerada um dos grandes nomes e apostas do sertanejo. "Me assusta um pouco algumas coisas, o tanto de gente querendo foto, cantando minhas músicas, passei de anônima para conhecida da noite para o dia praticamente. Responsabilidade sempre. Hoje tem toda uma equipe que está por trás e que depende de mim", explica.

Com o sucesso, vem o dinheiro. A cantora, no entanto, diz que não é do tipo que gasta muito. "Essa parte da grana, meus pais que cuidam mais pra mim, mas eu não sou gastona, não. Sei que dinheiro acaba e procuro gastar com o que me deixa feliz, com conforto para a minha família e guardo um pouco também, não sabemos o dia de amanhã", reflete.