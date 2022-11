Mari Palma e mais famosos prestigiam show de Liam Gallagher em São Paulo

Rio - O cantor Liam Gallagher se apresentou no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite desta terça-feira. Famosos como a jornalista Mari Palma, o duo Anavitória, a modelo Isabeli Fontana e seu marido, Di Ferreiro, entre outros, conferiram o espetáculo.

O ex-integrante do Oasis dedicou a música "Wonderwall", um de seus maiores sucessos, para o goleiro Ederson Santana de Moraes e o atacante Gabriel Jesus, a quem ele definiu como "lindos". Ederson é titular do Manchester City, time do coração de Liam. Já Gabriel Jesus jogou no clube entre 2017 e parte de 2022.

