Maurício Mattar se apresenta no Teatro João Caetano nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 16/11/2022 10:51 | Atualizado 16/11/2022 10:53

Rio - Maurício Mattar e a Orquestra Vibrart se apresentam no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, nesta quinta-feira. No espetáculo, o cantor revisita clássicos das novelas e dá voz a canções que estão na memória afetiva do público, como "Nada apaga essa paixão", "Menina princesa" e "Pra ficar contigo".

Descoberto pelo Brasil como ator em 1984, na novela "Roque Santeiro", Maurício Mattar se apaixonou pela música aos 14 anos. Como ator, são quase 30 novelas, além de sete filmes. E em todos esses momentos, o violão esteve presente. Maurício Mattar nunca parou de gravar, tocar e compor. "Não há ambiente melhor para comemorar estes quase 30 anos de música do que o palco. Estou muito feliz de receber este carinho do público”, comemora.



Serviço:



Show Maurício Mattar & Orquestra Vibrart



Dia 17 de novembro, às 19h 30 min.



Teatro João Caetano - Praça Tiradentes, s/n - Centro



Telefone: (21) 2332-9257



Ingressos: R$40