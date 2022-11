Fotógrafo Marden Matos e sua filha, Valentina, tiveram obra exposta no Museu do Louvre, na França - Divulgação

Fotógrafo Marden Matos e sua filha, Valentina, tiveram obra exposta no Museu do Louvre, na FrançaDivulgação

Publicado 19/11/2022 08:41

Rio - Do Rio de Janeiro direto para o Museu do Louve, na França. Nascido na capital carioca, o fotógrafo Marden Matos, de 46 anos, colhe os frutos de sua primeira exposição no maior museu de arte do mundo. A foto em questão foi produzida com o apoio da filha, Valentina, de apenas 11 anos. “Expor no Louvre pra mim é um sonho que estou sonhando acordado. Depois de muito tempo fotografando para grandes empresas, consegui finalmente dar andamento nos meus projetos autorais”, explica o fotógrafo.

O projeto, que recebeu o nome de ‘RUPTURA’ surgiu após o falecimento do pai de Marden, em 14 de maio de 2020. “A obra ‘CORAÇÃO’, que foi exposta no Louvre, foi uma das primeiras fotos a surgir. É a única que tem o vídeo do processo sendo feito. Minha filha Valentina foi quem me ajudou a injetar a tinta que formou um coração”, conta Marden.

A imagem formada, que faz alusão a um coração, também está relacionada à partida do pai do fotógrafo. “Meu pai teve um ataque cardíaco. O processo foi criado para trazer alegria para dentro de casa e a primeira imagem que surgiu foi com a forma de um coração. Eu recebi isso como um sinal e desde de então continuo com a série que não pretendo mais parar, e levando minha arte para o mundo”, destaca o artista.

“ Sinto como se meu pai estivesse presente e muito feliz com tudo que está acontecendo”, completa Marden.