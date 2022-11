Menina tira soneca durante apresentação de balé e diverte internautas - Reprodução/Instagram/Ivan Fidelis

Publicado 22/11/2022 19:10

Rio - Uma apresentação de balé virou palco de uma cena inusitada, quando uma das bailarinas pegou no sono e dormiu durante a coreografia. O vídeo foi registrado pelos pais da pequena Cecília e compartilhado nas redes sociais, nesta terça-feira, divertindo os internautas com o momento em que a criança cochila ao som de "Pra Te Fazer Dormir", de Isadora Canto.

"Feche os seus olhinhos, feche de mansinho, deixe o sono vir", diz a canção, enquanto todas as dançarinas estão deitadas. Na estrofe seguinte, as meninas se sentam para continuar a coreografia e Cecília leva a música ao pé da letra, seguindo imóvel na mesma posição.

Com o passar do tempo, a mãe dela percebe a situação e tenta acordar a filha: "Levanta, filha! Alguém acorda minha filha, por favor! (risos) Cecília, levanta, filha! Ela tem que ficar dormindo? Não é possível", diz a mulher, sem conseguir segurar a risada.

A apresentação fazia parte do espetáculo "Árvore da Vida", apresentado pelo Instituto Cultural Artevida, em São Paulo, no último domingo. A organização usou o Instagram para comentar a cena engraçada e esclareceu que a soneca de Cecília "não fazia parte da coreografia".

"A ansiedade no dia da apresentação não a deixou tirar o cochilo da tarde antes de ir para o Centro de Eventos Barueri. A euforia de chegar ao local e ver as amiguinhas (risos)... Então, ela tirou a soneca no embalo dessa música mágica, mas acordou bem a tempo de esbanjar ainda mais seu encanto. Ficou fofo, né?", escreveram, na legenda da postagem.

Nos comentários, internautas reagiram ao vídeo com muito bom humor e se derreteram pela pequena: "Que coisa linda", declarou uma seguidora. "Cecília deu um show à parte. O melhor é a narração da mãe de fundo", destacou outra pessoa. "Sem dúvidas, a Cecília deixou o espetáculo ainda mais lindo e especial", acrescentou uma terceira.



