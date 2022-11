Residência MARES, voltada para a promoção da diversidade de gênero e raça no mercado da música, apresenta show com composições autorais de 24 artistas no Teatro Rival Refit - Divulgação

Publicado 23/11/2022 11:00

Rio - O palco do Teatro Rival Refit receberá, na próxima terça-feira, 29, o show que celebra a finalização da primeira edição do programa MARES - Mulheres Artistas em Residência. O projeto reuniu durante três meses mulheres artistas em atividades formativas que resultaram na composição e gravação de um álbum de 14 faixas autorais.

O repertório passeia por várias expressões musicais da cultura popular brasileira, trazendo gêneros como Nova MPB, Funk, Samba, Forró e Rap. Com direção musical da cantora e compositora Ana Costa, o disco traduz a renovação do cenário musical carioca, através do protagonismo de mulheres em toda a sua diversidade.

O Programa MARES tem como objetivo levar formação e informação sobre as etapas da cadeia do mercado musical para mulheres cisgêneras e pessoas trans e travestis atuantes na cena da música popular. "Foi um processo muito intenso de troca, construção e afeto, o resultado final do programa foi um disco incrível de 14 faixas e uma rede fortalecida de artistas que ainda darão muito o que falar por aí”, afirmaram Patricia Rodrigues e Laila Aurore, coordenadoras do MARES.

Serviço

Data: 29/11

Hora: 19:30

Local / Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - centro

Valor entrada: R$ 20 à R$ 40

Redes: instagram.com/mares.programa