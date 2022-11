Mondial de la Bière acontece entre os dias 7 e 11 de dezembro na Marina da Glória - Divulgação

Publicado 28/11/2022 10:29 | Atualizado 28/11/2022 10:36

Rio - A 12ª edição do Mondial de la Bière chega à Marina da Glória entre os dias 7 e 11 de dezembro. Este ano o festival está de cara nova: além do protagonismo da cerveja artesanal, o evento também amplia seu espaço para a gastronomia, a mixologia e a música.

Uma das novidades desta edição são os cinco restaurantes comandados por chefs renomados: o apresentador e chef carioca Pedro Benoliel, o chef paulista vencedor do "Cook Island - Ilha do Sabor", do GNT, Paulo Yoller, e o chef baiano, Kaywa Hilton, Ex-Mestre do Sabor.



"Nossa ideia é trazer brasilidade, frescor e inovação aos restaurantes do Mondial, apostando nas melhores combinações para deixar os sabores ainda mais memoráveis. Com opções individuais, vamos apresentar pratos inéditos e que também harmonizam com a protagonista do festival: a cerveja artesanal", adianta Pedro Benoliel, embaixador da área de Gastronomia do evento.

Já o embaixador da área de Mixologia, Tai Barbin, promete um cardápio sofisticado de drinks para abraçar mais paladares. A estrutura do evento foi planejada para otimizar todos os espaços ao ar livre e o visual oferecidos pela Marina. Além do galpão com estandes das marcas participantes e as torneiras com mais de 1.500 rótulos de artesanais, haverá um biergarten com os restaurantes sob comando de grandes chefs, além dos food trucks e esteira self-service com uma seleção de torneiras jorrando mais de 50 rótulos.

Nas áreas externas, dois palcos garantem boa música do início ao fim, com ritmos que vão do samba ao rock, e a apresentação de dezenas de artistas durante os cinco dias de festival. O DJ e apresentador Rapha Lima fica à frente da área de entretenimento do festival. A ideia é explorar a difusão da arte com pluralidade, trazendo bandas e artistas que vão animar a área externa do festival com boa música para todos os gostos e públicos.



Outra novidade que merece destaque são as ativações de marcas espalhadas pelos jardins. As ações, que antes ficavam restritas aos espaços dos estandes, ganham outras roupagens. Espaços instagramáveis na área externa, com a vista da Marina, convidam o público a compartilhar sua experiência no festival.



SERVIÇO:



Mondial de la Bière 2022



Data: 7 e 11 de dezembro;



Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, s/no, Glória, Rio de Janeiro;



Ingressos: https://www.mondialdelabiererio.com/;



Preços: A partir de R$ 60