N.I.N.A - MAR VIN / Divulgação

N.I.N.A MAR VIN / Divulgação

Publicado 07/12/2022 15:58 | Atualizado 07/12/2022 15:58

Rio - A Zona Norte vai ferver neste domingo! É que a Mostra Maré de Música se une à Festa Literária das Periferia (Flup) para celebrar a música em seu território. O evento começa a partir das 22h, no Centro de Artes, e contará com vários shows gratuitos.

fotogaleria

A cantora N.I.N.A, atualmente uma das MCs que mais tem se destacado na cena de grime / drill no Brasil, é uma das grandes atrações da noite. Os artistas contemplados no primeiro edital realizado pela Mostra da Maré, como Guthierry, a banda Agona, Nizaj e MC Natalhão, também se apresentam no evento e prometem animar a galera.



Nesta edição a FLUP acontece integralmente no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Homenageando Lima Barreto, o festival literário abraçou também a programação da Mostra Maré de Música. No último dia 5, Evy, Kamy, e o grupo No Lance se apresentaram no projeto, ao lado da grande atração da noite, a banda Awurê. Agora, a derradeira programação musical da Mostra Maré de Música neste ano encerra também a edição 2022 da FLUP.

Serviço:

Mostra Maré de Música na FLUP - N.I.N.A; Guthierry; Agona; Nizaj; Natalhão

Domingo, às 22h

Local: Centro de Artes da Maré

Endereço: Rua Bitencourt Sampaio, 181 - Maré

Ingresso: Grátis (os ingressos serão distribuídos na porta do evento)