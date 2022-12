Anitta fala sobre estado de saúde - Reprodução/Instagram

Anitta fala sobre estado de saúde Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2022 10:28 | Atualizado 08/12/2022 11:39

Rio - A cantora Anitta, que está internada em um hospital de São Paulo desde quarta-feira, agradeceu o carinho de Ivete Sangalo, que mandou uma mensagem para ela durante seu show na Farofa da Gkay, em Fortaleza, no Ceará, na madrugada desta quinta.

"Antes da gente começar o show, eu queria mandar um beijo muito carinhoso à Anitta, que não pôde fazer o show hoje porque está hospitalizada. Mas eu tenho certeza que os anjos estão lá cuidando dela, que é merecedora do sucesso dela e da alegria. E tenho certeza que, na primeira oportunidade, ela vai estar aqui com vocês, né?!", disse Ivete Sangalo para o público do evento.

"A saúde em primeiro lugar sempre. E não há o que se duvidar, quando se trata de saúde. A gente pode fazer confusão, histórias todas, a gente sabe fazer, a gente é influenciador. Mas saúde é papo sério e temos que respeitar muito. Então, um beijo para ela, toda saúde do mundo e vamos fazer o carnaval que ela tanto queria ver", finalizou.

No Twitter, Anitta agradeceu a mensagem de Ivete. "Obrigada, de verdade e coração. Sou fã, beijos com muito carinho e admiração pra você que é inspiração hoje e sempre", agradeceu a cantora.

Entenda

A cantora Anitta, de 29 anos, foi internada novamente nesta quarta-feira e precisou cancelar sua participação no evento Farofa da Gkay. A informação é da assessoria de imprensa da artista, que fez o anúncio nas redes sociais, sem entrar em mais detalhes.

"Comunicamos o cancelamento da participação de Anitta durante a Farofa da Gkay neste ano. A pedido de seus médicos, a cantora foi internada em São Paulo, o que inviabilizou sua presença hoje em Fortaleza. Anitta cumprirá com seus demais compromissos após sua alta, prevista para amanhã", diz o comunicado.

Esta é a segunda vez que Anitta é internada em menos de uma semana. Ela também deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 1º de dezembro. Na ocasião, a cantora tranquilizou os fãs nas redes sociais.

"Está tudo bem, gente... tudo certo. Já, já eu volto pra casa. Amanhã tem show. Tudo certo e segue o baile", disse. Recentemente, Anitta foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr (EBV), que pode causar a esclerose múltipla.

"Quando a gente começou todo esse contato, e saíram os resultados, eu estava com o mesmo vírus da Ludmila Dayer em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, por tudo isso eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma benção na minha vida e só alegria. Uma coisa que ela falou é que gente fica muito mais sensível em perceber pessoas que estão no mesmo caminho. As pessoas só vão no momento delas, no tempo delas", disse a cantora no lançamento do documentário "Eu", em que Ludmilla Dayer fala sobre a doença.