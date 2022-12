Daniel completa 40 anos de carreira e canta com a filha de João Paulo

Rio - O cantor Daniel gravou um DVD em comemoração aos seus 40 anos de carreira, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. O sertanejo contou com as participações especiais de vários artistas no projeto, como Henrique e Juliano, César Menotti e Fabiano, Michel Teló, entre outros.

No entanto, a emoção tomou conta do artista e também do público no momento em que Jessica Renata dos Reis, filha de João Paulo, que fazia dupla com Daniel, subiu ao palco. João Paulo morreu em um acidente de carro há 25 anos, no dia 12 de setembro de 1997. Ele voltava para Brotas, em São Paulo, onde morava, depois de um show em São Caetano do Sul. O carro em que ele estava capotou e o cantor ficou preso nas ferragens. O veículo pegou fogo e João Paulo foi retirado do local sem vida.

