Tiago Leifert é o apresentador do ’BBB’ Reprodução

Por iG

Publicado 18/01/2021 08:10 | Atualizado 18/01/2021 09:50

São Paulo - O perfil no Twitter do "Big Brother Brasil" anunciou, neste domingo, que o elenco da 21ª edição será divulgado na terça-feira, pouco menos de uma semana antes do início do programa.

fotogaleria

Publicidade

O "BBB 21", assim como a edição anterior, contemplará famosos e anônimos. Entre os nomes cotados para participar do reality show estão artistas como Fiuk, Kéfera, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, entre outros.