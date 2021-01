Larissa Manoela Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 11:54

Rio - Não é dessa vez que Larissa Manoela entra para o "Big Brother Brasil", mas a atriz sentiu o gostinho de como seria participar do programa ao receber, nesta segunda-feira, um kit com itens do reality, que a produção da Rede Globo está enviando aos influenciadores digitais.

fotogaleria

Publicidade

Fã declarada do reality, a jovem atriz, de 20 anos, brincou com a sua dificuldade para a abrir a caixa com os mimos. "Se fosse prova de habilidade, eu teria perdido, mas se fosse de resistência, eu ganharia", disse, aos risos. Em seguida, a atriz mostrou todo o conteúdo da caixa e ainda vestiu o roupão de líder.

"Manu Gavassi, corre aqui (risos). Acho que temos uma semelhança. Ao vestir o roupão, a gente some", disse Larissa, citando a cantora e finalista BBB 20. A brincadeira, claro, é compreensível já que as duas artistas têm baixa estatura e o look acaba ficando comprido demais. Na edição passada, Manu chegou a dizer que ela deveria ganhar uma versão kids da roupa.

Publicidade

"Pode vir, BBB. Estou pronta", disse a atriz sobre a 21º edição do reality que estreia no dia 25 de janeiro, mas terá os nomes dos participantes revelados a partir desta terça-feira ao longo da programação da emissora.