Lucas Gallina foi eliminado no paredão desta terça-feira

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 09:21 | Atualizado 21/01/2021 09:57

Rio - Não era ele que ia "queimar pra chegar", gente? Participante da última edição do 'BBB', o empresário Lucas Gallina postou stories em seu Instagram mandando uma indireta sobre a mais nova temporada do reality. "Que comece a alienação. E o brasileiro não cansa de ser enganado e manipulado", escreveu o ex-'BBB' após o anúncio dos participantes da próxima edição.

Considerado como ingratidão por muito seguidores, o posicionamento do jovem de 27 anos pode estar relacionado à repercussão de sua passagem no programa. Apesar de ter ganhado muitos seguidores após o 'BBB 20', Lucas foi eliminado reality com alto índice de rejeição.

A imagem do jovem ficou comprometida após participar de uma conspiração para que as mulheres ficassem mal vistas fora da casa. Curiosamente, as câmeras flagraram os planos dos rapazes e, bom, foram eles que acabaram desagradando o público.

