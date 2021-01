Participantes do 'BBB 21' Divulgação / Tv Globo

Publicado 21/01/2021 17:41

Rio - A Rede Massa, afiliada do SBT, repercutiu o caso de um empresário que está sendo acusado de golpe ao cobrar para colocar pessoas dentro do BBB. As vítimas afirmam que Dionatan Hobs pedia entre R$ 2 mil e R$ 50 mil aos "clientes" pela indicação.

O empresário, que se descreve como agente de modelos e referência no mercado de luxo, está sendo acusado por mais de 100 pessoas. Gabriela Lemos, uma das vítimas, conversou com Leo Dias sobre o golpe que levou e disse que pretende fazer um Boletim de Ocorrência contra Dionatan ainda nesta quinta-feira (21).

"Mandei mensagem perguntando como era para entrar no 'Big Brother', achando que ele falaria que conseguiria arranjar para o próximo ano. Mas ele falou que conseguiria se eu pagasse de R$ 5 mil a R$ 8 mil. No dia seguinte, coloquei na conta dele R$ 5 mil", contou Gabriela à reportagem.

Logo em seguida, ele falou que estava tudo certo e que Gabriela deveria arrumar suas malas e aguardar ser buscada para o confinamento -- o que nunca aconteceu. "E aí, entrou todo mundo no Big Brother e até o último minuto ele estava lá. Me mandava a localização dos Estúdios Globo, foto dele lá dentro. Ele fazia a gente acreditar que aquilo realmente era verdade. Acreditei na veracidade dele porque eu já vi ele com famosos, já vi ele na loja da Louis Vuitton”, conta.

À reportagem da Rede Massa, uma outra vítima também contou sua história e disse que pagou R$ 20 mil a Dionatan Hobs. Confira: