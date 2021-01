Tiago Leifert Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:34 | Atualizado 21/01/2021 18:41

Rio - Vários influenciadores digitais marcaram presença 'virtualmente' na casa mais vigiada do Brasil, nesta quinta-feira. Eles não puderam filmar o local durante o 'breve confinamento', mas deram vários detalhes e spoilers do que vai rolar no 'Big Brother Brasil 21', que estreia nesta segunda-feira, dia 25, na TV Globo.

Entre as mudanças deste ano está o Big Fone: serão dois e em lados opostos. Ele ainda tem um tema medieval. No Instagram, Boninho fez mais mistério em relação ao aparelho. "Agora o Bigfone vem com uma nova dinâmica!".







Sobre a decoração do quarto do líder, Laura Britto comentou: "O quarto do líder parece um castelo".

A decoração da sala está bem diferente da do ano passado, que teve o tema selva. Esse ano ela está toda repaginada e colorida. "Predomina a cor vermelha, azul, cinza. O sofá é cinza. Tem uns bonequinhos colados no espelho, atrás do sofá. Muitas formas geométricas, sabe pixelado? Tem umas colmeias azuis e o telão do Tiago tá incrível e tem um portal", destacou Laura Brito. Segundo os youtubers Diva Depressão, a parede também tem desenhos dos robozinhos icônicos do programa.

Sobre o portal, Laura deu mais detalhes através das redes sociais:"Assim que você sai da sala, tem a porta do confessionário, o banheiro. Na frente tem a despensa, do lado tem um quarto e um espelho. Antes de você chegar no corredor, tem uma estrutura vermelha como se fosse um portal, antes do confessionário", comentou.

Após o anúncio de que a cozinha da xepa e vip será lado a lado, Foquinha deu mais detalhes da área em sua rede social: "De um lado o balcão é da xepa, tem uma placa, tem uma mesinha dividindo. Do outro lado, a parte maior, é o VIP. Tem uma mesa pro VIP e uma mesa pra xepa. A mesa pro VIP tá ali perto de onde é a escada, ali perto de onde tinha o boneco da Gabi Martins. Tem uma plaquinha ali escrito VIP. Eu não sei se a escada tem a ver com o VIP".

Sobre os quartos, um deles tem o tema da novela Cordel Encantado, como já tinha adiantado Boninho. Laura Brito descreveu o ambiente. "Entrei no quarto Cordel do Nordeste, é o quarto do nordeste. Tem cacto, é um quarto que lembra muito o sertão, bem branco, com desenhos de cordel pelo quarto".







O banheiro também fez sucesso entre os influenciadores digitais. "Imagina um camarim de diva do pop anos 90! Rosa pink, o espelho tem aquelas luzes ao redor, sabe? Perfeito!", contou Nathaly Dias, a Blogueira de Baixa Renda.