Por O Dia

Rio - O 'Big Brother Brasil 21' está cheio de novidades! Após revelar o nome dos 20 participantes e abrir votações para dar imunidade a seis brothers logo na primeira semana, a emissora adiantou mais um detalhe desta edição: pela primeira vez, as cozinhas dos grupos Vip e Xepa ficam lado a lado, na parte interna da casa mais vigiada do Brasil.

No entanto, as regras continuam as mesmas: um grupo não poderá usar os utensílios, louças e eletrodomésticos do outro, tampouco dividir a mesma comida.

A decoração será um encontro entre a modernidade e a tradição: a cozinha Vip tem ares industriais, enquanto a da Xepa tem inspiração na decoração de uma cozinha de vó. As fotos do ambiente ainda não foram divulgadas.

