Tiago Leifert Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 08:42 | Atualizado 20/01/2021 16:09

Rio - A 21º edição do Big Brother Brasil só começa oficialmente no dia 25 de janeiro, mas a primeira votação da casa mais vigiada do país já está aberta. Após revelar o nome dos 20 participantes , O apresentador Tiago Leifert abriu as votações para dar imunidade a seis brothers logo na primeira semana.

fotogaleria

Publicidade

Boninho, diretor do programa, já havia anunciado que "o jogo começa antes do play", mas não havia revelado a nova dinâmica. Dos seis selecionados, três serão do grupo camarote (famosos) e três da pipoca (anônimos). Em seguida, os seis escolhidos terão de fazer uma votação, na primeira semana do jogo, para levar alguém ao paredão.

Nas redes sociais, fãs já fazem mutirão.

Publicidade

O resultado da votação será revelado na véspera da estreia desta edição, dia 24, no Fantástico.