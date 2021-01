Vitória dança ao escutar as músicas da mãe no ’BBB 21’ Reprodução Internet

Por iG

Publicado 26/01/2021 08:43 | Atualizado 26/01/2021 08:44

São Paulo - A 21ª do "Big Brother Brasil" estreou nesta segunda-feira e Vitória, filha de Pocah, não escondeu a empolgação ao ver a mãe na televisão.

Assim que as músicas da funkeira começaram a tocar no programa, a pequena, de apenas 4 anos, saiu do colo do namorado de Pocah, Ronan Souza, e arriscou uma coreografia de "Não Sou Obrigada", um dos maiores hits da cantora. A tentativa, claro, animou a torcida da funkeira.