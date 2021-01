Por O Dia

Publicado 26/01/2021 11:19

Rio - Xuxa está no 'Encontro com Fátima Bernardes', da Globo, nesta terça-feira. Após relembrar sua participação na primeira edição do 'Big Brother Brasil' , a apresentadora assistiu a um VT da estreia da 21ª edição do reality e fez alguns comentários ao vivo. Ao ver que Fiuk e Juliette poderiam estar engatando um romance, a apresentadora riu. "Ah, mas o Fiuk vai pegar mais de uma lá dentro", brincou Xuxa.