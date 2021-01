Fiuk está incomodado com as câmeras do banheiro Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 27/01/2021 08:40

São Paulo - Fiuk confessou, na madrugada desta quarta-feira, que está com dificuldades de ir ao banheiro devido a presença de uma câmera no cômodo.

Em papo com Lucas Penteado e Acrebiano, o cantor declarou que ficou surpreso com o equipamento mirando seu corpo inteiro no banheiro. "Cheguei no banheiro e lembrei 'deve ter uma câmera'. Pô, a câmera mirada, velho. Podia ser em outro canto, em qualquer outro lugar".

Humorado, Lucas Penteado aconselhou ao cantor usar uma desculpa caso ficasse com a genitália exposta. "Como o Ti falou: 'você tem que entrar com a desculpa que tá frio'. Sabe esse negócio que fala do negrão (ter a genitália grande)? É tudo mentira".