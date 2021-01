Fiuk está incomodado com as câmeras do banheiro Reprodução / TV Globo

Publicado 27/01/2021 13:45 | Atualizado 27/01/2021 13:55

Rio - Fiuk tem feito o maior sucesso com a mulherada do 'Big Brother Brasil 21', da Globo. Mas parece que conquistar o coração do cantor não é tarefa muito fácil. Ao conversar sobre relacionamento com Sarah e Lucas Penteado na área externa da casa, o filho de Fábio Jr. deu a entender que não está disposto a formar casal. "Eu não quero. O meu medo... Eu quero muito viver isso aqui com todo mundo", disse ele.

Sarah concordou com a postura de Fiuk. "Se eu beijar alguém aqui, a pessoa vai ficar com raiva de mim, porque eu não vou ficar com ela o tempo todo", comentou ela. Fiuk, então, confessou: "Eu tenho muito receio de me envolver. Meu coração está guardado. Vai ser para uma pessoa especial".



Lucas Penteado pergunta o que a dupla acha de beijar sem compromisso. "Eu sei que vou pegar alguém, porque sei que não vou dar conta uma hora", respondeu Sarah.