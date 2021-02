Kerline enfrenta Rodolffo e Sarah no primeiro paredão do 'BBB 21' Divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 08:34 | Atualizado 01/02/2021 08:47

Rio - A formação do primeiro paredão do "Big Brother Brasil 21" movimentou a noite deste domingo dentro e fora do reality. Depois de Sarah ter sido indicada por João Luiz, que atendeu o Big Fone no sábado, Kerline e Rodolffo também foram escolhidos para entrar na berlinda do reality show. Nas redes sociais, os telespectadores já indicam em que vão votar para tirar da casa.

fotogaleria

Publicidade

O líder Nego Di escolheu Kerline por ter menos afinidade com a sister. "É um momento emblemático por ser o primeiro líder e mudar o destino das pessoas", começou. "Tem muita gente que eu votaria, mas não dá por conta da imunidade. Não consigo ser desleal com meu sentimento e não consigo deixar de votar na Kerline, mas é uma pessoa que me aproximei. Eu já estava decidido a não votar nela, diante de tudo o que ela passou essa semana [por conflitos com Lucas], mas não tenho mais em quem votar", comentou ele.

Em seguida, o G6, grupo formado pelos estreantes imunes Fiuk, Projota, Viih Tube, Lumena, Arthur e Juliette, indicou Rodolffo para o paredão. A última vaga seria ocupada pelos votos da casa no confessionário, que deu 8 votos ao brother Arcrebiano. Mas o ex-segurança de Marília Mendonça conseguiu se livrar na prova de Bota-Volta, realizada em seguida com Sarah e Rodolffo. Ker não participou porque a indicação do líder é decisiva.

Publicidade

A primeira eliminação da 21º edição do reality acontece nesta terça-feira, após a novela das 21h, "A Força do Querer".

Repercussão nas redes sociais

Publicidade

Nas redes sociais, os internautas já começaram a declarar seus votos e a movimentar a web. "Sarah voltando do paredão, ganhando o líder e indicando a Karol é tudo que eu quero", disse uma. "Paredão é Kerline, Rodolffo e Sarah, mas eu quero eliminar a Karol Conká", revelou outra. "Imagina que louco Rodolffo voltando, pegando o líder, indicando a Lumena e ela saindo. Capaz de o Fiuk bater a cabeça na parede. Karol falou que ela já está final, ia ficar desesperada", escreveu um terceiro.