Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:54

Rio - A Globo informou, por meio de nota, que o 'BBB21' teve a melhor semana em sete anos na análise de audiência em São Paulo (25 aud. 44% part.). Essa é a maior média de uma semana de estreia desde a edição de 2014 (14 a 19/janeiro: 26 aud 47% part). Além disso, o programa elevou a média da faixa horária em 4 pontos (+19%) em relação às quatro semanas anteriores (segunda a domingo).

Em participação, o crescimento foi de 7 pontos na faixa em comparação com as 4 semanas anteriores (segunda a domingo). Em relação a primeira semana do BBB20, a audiência da TV Globo em São Paulo cresceu 14%.



No Rio de Janeiro, o 'BBB 21' marcou 26 aud. 47% part, a maior audiência e share de uma primeira semana desde o BBB18. Na comparação com a média das quatro semanas anteriores, os primeiros dias de 'BBB' elevou em 5 pontos (+24% de segunda a domingo). Em participação elevou em 9 pontos na mesma comparação. Em relação à primeira semana do 'BBB20', a audiência da TV Globo no Rio cresceu 8%.