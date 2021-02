Karol Conká foi ignorada por Tiago Leifert no Jogo da Discórdia e a Web vibrou Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 12:15 | Atualizado 02/02/2021 12:19

Rio - O comportamento dos participantes do "BBB 21" contra Lucas Penteado vem sendo questionado nas redes sociais. Nomes como Lázaro Ramos, Ludmilla e Tia Má já saíram em defesa do ator e criticaram, sobretudo, a postura de vexatória adotada por Karol Conká, que vem perdendo seguidores no "mundo real". A equipe da cantora se pronunciou nesta semana, mas não surtiu o efeito esperado para a imagem da sister. No outro lado da moeda, Lucas vem ganhando cada vez mais seguidores e o apoio da web.

Quando o "BBB 21" começou, Karol Conká estava com cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, de acordo com dados da plataforma Social Blade. Em seguida, ainda nos primeiros dias de reality, atingiu quase 2 milhões de seguidores. Entretanto, na manhã desta sexta-feira, a cantora já havia retornado ao número inicial, além de seguir em constante queda.

Já Lucas começou o jogo com pouco mais de 324 mil seguidores. Os números do ator cresceram gradualmente nos primeiros dias, mesmo com a rejeição provocada por comportamentos inadequados na festa da última sexta-feira. No entanto, a partir do final de semana, com os comentários maldosos de Karol contra o rapaz e o isolamento provocado pelos outros participaram, deram força à imagem de Lucas, que já ultrapassou a marca de 1,6 milhão de seguidores, mais que Karol.