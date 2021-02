Jojo Todynho e Karol Conká Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 02/02/2021 13:24

São Paulo - A cantora Jojo Todynho, que foi a vencedora do reality show "A Fazenda 12", mostrou seu descontentamento com a rapper Karol Conká, pós atitudes humilhantes em relação a Lucas Penteado, ambos confinados no "BBB 21".

“Acabei de ver um vídeo no qual o Lucas (Penteado) fala de Deus e a Karol questiona ele, desdenhando do poder sobrenatural, (questionando) “Cadê ele?”. Deus é amor, mas é fogo consumidor! Mas eu nem vou entrar nesse mérito, senão vou ficar fazendo storie aqui até amanhã”, disse Jojo Todynho em sua conta oficial no Instagram.

Jojo Todynho também afirmou que sua admiração pela rapper acabou: “Mas toda a minha admiração por você Karol, acabou. Deixando de te seguir, entendeu? Lacre menos! Porque a gente tem que passar a verdade do que a gente é, porque não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos, muita hipocrisia. Muita falação e pouca atitude!”, disse.