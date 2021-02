Karol Conká foi ignorada por Tiago Leifert no Jogo da Discórdia e a Web vibrou Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 06:00

Rio - Parece que Karol Conká está revendo suas atitudes dentro do 'BBB 21', após o clima pesado que vem rolando entre ela e o ator Lucas Penteado. Na tarde de ontem, durante uma conversa no quarto Cordel, a rapper e Lucas conversaram sobre a relação dos dois. Depois, ela convidou o ator para almoçar e aproveitou para pedir desculpas a ele. Antes, um dos desentendimento dos dois aconteceu justamente porque a cantora disse a ele para não falar enquanto ela almoçava, e Lucas acabou expulso da cozinha.

Karol disse que sentiu mal após ter expulsado ele da cozinha, na segunda-feira. Na ocasião, o humorista foi para um dos quartos da casa chorar. "Estou te chamando para almoçar porque eu fiquei me sentindo mal que você saiu ontem. Eu falei que só queria comer na paz, sem falação. Eu quase fui atrás de você", explicou. "Eu saí porque não queria incomodar", rebateu Lucas. "Eu queria que você ficasse na mesa. Dava para você ficar na mesa, o problema é ficar futucando", pontuou a cantora.



Ela, então, continuou: "Eu já entendi, você entendeu também, deixa rolar. Tá tudo bem, eu não tenho raiva de você, eu senti raiva na hora, assim como você sentiu raiva pelas coisas que eu falei. Eu me conheço, eu sei quando estou nervosa, a maneira que eu falo e eu realmente falo para intimidar", disse a curitibana.

Mesmo assim, internautas acreditam que a atitude da cantora foi uma tática. É que durante a madrugada de terça, a rapper disse a Nego Di que não vai mais "fritar" com o ator por estratégia de jogo.



Festival e programa

Os desentendimentos de Lucas com o resto da casa tiveram início na festa Herança Africana, no último sábado, quando o comportamento do ator foi considerado inconveniente pelos participantes. Já a provável mudança na postura de Karol vem (embora ela não sabia disso por estar confinada) após uma reação pesada não apenas dos fãs do programa, como de contratantes dela. O festival pernambucano Rec-Beat, por exemplo, cancelou uma apresentação gravada dela, que estava marcada para ir ao ar dia 14 de fevereiro. A decisão foi tomada, afirmam eles, de comum acordo com a produção da rapper.



"Nós, que fazemos o Rec-Beat, acompanhamos as últimas declarações de Karol Conka no #BBB21 e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público", explicaram em nota. O festival já havia sinalizado que poderia suspender a cantora, após declarações dela que foram consideradas xenofóbicas, a respeito do comportamento da participante Juliette.



Ontem também, o canal GNT confirmou que não irá mais exibir na TV em fevereiro o programa 'Prazer, Feminino', apresentado por Karol e Marcela McGowan e já transmitido no YouTube. A emissora afirma em comunicado que a suspensão seria para não compactuar com a cultura do cancelamento.



Seguidores

Quando o 'BBB 21' começou, Karol Conká estava com cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, de acordo com dados da plataforma Social Blade. Em seguida, ainda nos primeiros dias de reality, atingiu quase 2 milhões de seguidores. Lucas começou o jogo com pouco mais de 324 mil seguidores. Com o isolamento do brother e as brigas com Karol, ela retornou ao número inicial e está em queda. Lucas já ultrapassou a cantora. Foi colocada no ar até mesmo uma live no YouTube que acompanha em tempo real os ex-fãs que estão descurtindo seu perfil, e os novos fãs que Lucas Penteado vem ganhando.

'Perversidade'

Lucas vem ganhando apoio de alguns famosos, como a jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, que participa do programa 'Encontro', com Fátima Bernardes, e postou no Instagram que classifica as atitudes de Karol contra Lucas como"perversidade". Lázaro Ramos também postou um texto de apoio a Lucas.



"Tudo o que você esta passando por aí é um sofrimento gigante que você não merece", diz. A equipe da participante Lumena também pediu desculpas à família de Lucas, pelo fato de ela não estar ajudando o humorista nas brigas com Karol. E Marilia Mendonça diz que não faz mais lançamentos até Karol Conká sair da casa.

Polícia

Há pelo menos uma notícia bastante pesada fora da casa envolvendo Lucas. A Polícia Civil investiga o ator por supostamente ter agredido uma ex-namorada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher, em Diadema, nesta segunda-feira, e encaminhado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher da Capital, onde ocorreu o caso, para averiguações.