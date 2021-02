Nego Di diz que concorda com Viih Tube e que Karol Conká e Lumena ’militaram errado’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:09

Rio - Nego Di conversou com Karol Conká e Projota após o "Jogo da Discórdia" , na noite desta segunda-feira. O humorista criticou o posicionamento de Lumena, que afirmou que a casa toda ficou com pena ao ver Carla Diaz, uma mulher branca, sofrendo; e que não houve o mesmo tipo de reação com o sofrimento de Karol, uma mulher negra. Nego Di concordou com Viih Tube, que disse que Karol e Lumena "militaram errado".

Nego Di também desmentiu Karol e disse que já havia falado que não acreditava que Carla estava dando em cima de Arcrebiano. "Eu não consigo associar a questão do ato em si com uma questão racial diretamente", disse. "Sim, também não vi isso", concordou a rapper.

"Isso pra mim é militar errado, porque tu pegou toda uma causa e botou numa parada que não tem a ver com a causa", continuou Nego Di. "Eu não fiquei com pena da Carla por ela ser branca. Eu fiquei com pena da Carla pela maneira que ela foi acordada, mas eu fiquei com muito mais pena de ti porque eu vi o que tu tava fazendo com a sua carreira. Isso foi militância num ponto que não precisava", completou.

Karol se defendeu e não deu o braço a torcer. "Essa questão da gente ficar falando ser preta ou branca é uma questão que toda preta a primeira coisa vai falar disso, até ver que não é. Só que eu acho um pouco perigoso ela falar 'ai, militou errado'. Poderia ter falado de outra forma", disse a rapper sobre Viih Tube.