Rio - Após a polícia informar que vai apurar denúncias de intolerância religiosa contra Nego Di, Karol Conká, Lumena e Projota, a equipe da psicóloga defendeu ela através das redes sociais, nesta sexta-feira. Os assessores e consultores jurídicos da psicóloga afirmaram que não houve prática de crime algum e que a acusação tem o intuito ferir a imagem dela.

"Importante esclarecer que os atos cometidos pela participante Lumena não se enquadram em qualquer atitude criminosa, nem se assemelham a atos discriminatórios, de modo que as acusações formalizadas, ao que parece, visam somente ferir a sua imagem", informa a Assessoria e Consultoria Jurídica de Lumena.

Na legenda, a equipe da baiana ainda acrescentou: "Estaremos ao lado de Lumena para que ela compreenda e se retrate do que de errado tiver cometido e conhecendo como a conhecemos ela não se furtará disso. Mas, assim como não fechamos os olhos para os equívocos, também não fecharemos para as acusações indevidas".

Entenda o caso:

Átila Nunes (MDB) fez uma denúncia ao Ministério Público estadual e à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), nesta quinta-feira, acusando quatro participantes do "BBB 21" de intolerância religiosa. Na ocasião citada pelo deputado em sua denúncia, Nego Di, Karol Conká, Lumena e Projota relembravam uma conversa de Lumena com Lucas Penteado, cuja religião é a Umbanda.

Os quatro participantes ironizaram a entidade Xangô. "Eu xangôzei", disse o humorista, arrancado gargalhadas dos colegas. "Cheguei a xangôzar no quarto, vei. Ave, Maria", completou. Depois, foi a vez de Karol Conká fazer o deboche. "Você falando é muito engraçado. ‘Eu chamei Xangô, véi'", disse a rapper, imitando os trejeitos de Lumena.

Apesar de estarem ridicularizando uma religião de matriz africana, Lumena, que é adepta do Candomblé, caiu na gargalhada e ainda lembrou uma conversa que teve com Lucas. "Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando", disse a baiana.