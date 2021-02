Arthur e Projota conversam sobre a eliminação de Nego Di Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 01:10

Rio - Aliados de Nego Di, Arthur e Projota ficaram abalados com a eliminação do humorista na noite desta terça-feira. Nego Di deixou o programa com 98,76% dos votos, batendo o recorde de rejeição em um paredão triplo. Na área externa da casa, Arthur e Projota tentaram entender a eliminação do amigo.

fotogaleria

Publicidade

"Que b*****, viu, mano", disse Projota. "Nem me fale", concordou Arthur. O rapper, então, disse que não entendeu o discurso de Tiago Leifert, sobre ser mais maleável e aceitar mudanças. Arhtur concordou e respondeu: "Ele falou do Fiuk e eliminou o Nego", disse.

Projota, então, disse que esse paredão não era sobre Fiuk. "Eu acho que nesse lance era mais o Nego contra a Sarah", afirmou o rapper.