Fiuk estava com os batimentos cardíacos zerados no programa desta terça-feira Reprodução / TV Globo

Publicado 17/02/2021 08:15

Rio - Em toda noite de paredão, Tiago Leifert conversa com os participantes que estão na disputa pela permanência no "BBB 21" e, enquanto isso, os batimentos cardíacos dos brothers aparecem na tela. A edição desta terça-feira entrou na onda dos memes, que afirmam que Fiuk é um fantasma, e não mostrou os batimentos cardíacos do ator. Enquanto os batimentos de Sarah e Nego Di apareceram lá nas alturas, os batimentos de Fiuk apareceram zerados.

Os internautas adoraram a brincadeira da edição do programa e falaram sobre o assunto nas redes sociais. "Os batimentos do meu irmão", disse Cleo Pires, aos risos. "Ei, Cleo, acode", brincou Bruno Gagliasso. "A teoria é real, olha o coração do Fiuk", brincou uma internauta. "Gente, o coração do Fiuk não está batendo", se divertiu outra pessoa.