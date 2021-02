Sarah tem o menor índice de rejeição da história do BBB Reprodução / TV Globo

Publicado 17/02/2021 09:32 | Atualizado 17/02/2021 09:33

Rio - É a patroa! Sarah bateu um novo recorde na história do "Big Brother Brasil". Se Nego Di é o recordista de rejeição, a consultora de Marketing é recordista de aprovação. Ela recebeu apenas 0,37% dos votos no paredão desta terça-feira, em que disputou a permanência no reality show com Fiuk e Nego Di.

Antes de Sarah, o recorde de aprovação pertencia a Rafa Kalimann, que teve apenas 0,59% de votos no "BBB 20" em uma disputa com Pyong Lee e Babu Santana.