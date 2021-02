Sarah Reprodução / TV Globo

Publicado 17/02/2021 18:41 | Atualizado 17/02/2021 18:43

Rio - No 'Big Brother Brasil 21', Sarah está bem ligada na movimentação do jogo. Durante um bate-papo com Gilberto, ela comentou que alguns brothers mudaram o comportamento em relação a ela depois dela voltar do último paredão, contra Nego Di e Fiuk. "Thaís e Rodolfo eu percebi que eles estão diferentes comigo. Eu gosto dos dois, mas eu fico de olho aberto", disse a loira.

A consultora de marketing digital ainda comentou que os dois estavam convictos que ela sairia da casa e relembrou que Thaís estava próxima do VIP e passou o dia conversando com Karol Conká, Projota e Nego Di, mas depois da última eliminação a morena se reaproximou dela. "Onde tá o jogo eles vão atrás. As pessoas se aproximam mais depois que eu volto de um paredão", disse Sarah. Gilberto concordou com a amiga. Na concepção deles, Rodolffo tinha certeza que a loira sairia.

Durante a conversa, Sarah ainda avaliou a situação de Projota após a eliminação de Nego Di: "Ele está com medo do Nego ter saído. E eu não achava que ele pensava junto com o Nego..."



Os dois voltam a falar de Karol e criticam a postura da cantora após a saída do humorista. "Ela está querendo trocar de lado. Adoro ela, mas não me desce esse 8 ou 80, essa virada. Ninguém é assim na vida real, vai ser no jogo? Estou dando uma segunda chance", disse Sarah.